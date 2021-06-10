Парашютист получил желтую карточку за приземление на футбольном поле в Польше

Парашютист приземлился посреди футбольного поля в Польше прямо во время матча четвертого дивизиона чемпионата страны по футболу. Судья со смехом тут же показал ему желтую карточку.

У парапланериста возникли проблемы с парашютом, поэтому посадка на поле в Эльблонге была вынужденной. Ему удалось приземлиться так, чтобы не столкнуться ни с кем из футболистов. В результате инцидента никто не пострадал.

Фото и видео «самой странной желтой карточки в мире» появилось в Twitter польского клуба «Олимпия» и в аккаунте Варминско-мазурского футбольного союза.

На кадрах видно, что на секунду все футболисты опешили. К спортсмену подбежал арбитр и показал ему желтую карточку. После этого мужчина покинул поле. А игра была продолжена.

«Такие вещи возможны только в матчах четвертой лиги», — заметили в футбольном союзе.