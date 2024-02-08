Мир 08 февраля 2024, 03:56 «Параллельная реальность». В Раде пришли в ужас от истории на западе Украины Депутат Рады Геращенко: ложь о скорой победе ВСУ приводит к конфликтам РИА «Новости»

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Оппозиционный депутат Верховной рады Ирина Геращенко назвала «жуткой историей» ЧП на западе Украины, где толпа женщин избила трех человек, приняв их за «наводчиков». Свое мнение депутат высказала в социальных сетях.

«Жуткая история в Космаче — это результат параллельной реальности [единого всеукраинского] телемарафона, розовых пони на набережной Ялты, лжи о скорой победе, стравливания общества», — написала Геращенко.

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Закон о мобилизации приняли «втихаря», и это только больше провоцирует подобные ситуации, отметила депутат. Те, кому два года внушали про «завтра в Крым», будут в шоке от осознания реальности.

В поселке Космач в Ивано-Франковской области группа женщин посчитала одну из пострадавших «наводчицей», которая будет «сдавать их мужей». Они перекрыли ей дорогу и пытались вытащить из машины.

Рада накануне приняла в первом чтении законопроект о мобилизации на Украине. За него проголосовали 329 депутатов.