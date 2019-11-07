«Парализованы необходимостью постоянного техобслуживания»»: почему авианосцы США превращаются в «гадких утят»

Способ уничтожить сразу все авианосцы США нашли в России Подробнее

Доктор военных наук Константин Сивков заявил, что гордость США — Авианосную ударную группировку (АУГ) можно уничтожить лишь нанеся урон по единственному месту, где авианосцы и строятся, и ремонтируются.

Однако эксперты считают, что такой способ может и не понадобиться, ведь американский флот авианосцев стремительно сокращается. СМИ отметили, что в США всего 11 плавучих аэродромов, из которых семь стоят на ремонте. И починка не всегда заканчивается успешно.

Так, авианосец «Джордж Буш» приходилось многократно отправлять на ремонт, поскольку при каждом выходе в море он снова ломался. Специалисты планировали вернуть корабль в строй через 16 месяцев, но ремонт продлили до 28 месяцев. Похожая ситуация сложилась с атомным авианосцем «Джеральдом Фордом», у которого возникли проблемы с силовой установкой. Чинить ее пытались несколько раз, однако снова и снова выявлялись серьезные недостатки. Поэтому корабль прозвали «плавучей катастрофой».

«Таким образом все находящиеся на службе авианосцы становятся все более уязвимыми, превращаются в настоящих „гадких утят“, которые заперты у причалов и парализованы необходимостью постоянного техобслуживания», — ранее написало издание Dedefensa.