Паралимпийской чемпионке провели эвтаназию. Она не смогла терпеть боль

По информации издания, Вервурт решилась подписать документы на эвтаназию восемь лет назад. Процедуру провели 22 октября в бельгийском городе Дьест. В Бельгии она легальна.

В одном из интервью 2016 года спортсменка призналась, что испытывает невыносимую боль, которая не дает ей даже спать по ночам. Кроме этого, у Верворт случались эпилептические припадки. Один раз во время такого приступа она пролила кипящую воду на ноги, пока готовила пасту. После этого ей пришлось пролежать в больнице четыре месяца.

Марике Вервурт взяла золото и серебро в 2012 году на Паралимпийских играх в Лондоне в гонках на колясках и еще две медали — в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

В августе закон об эвтаназии впервые применили в Австралии. Из жизни добровольно ушла 61-летняя женщина.