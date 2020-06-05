Парагвайский политик разорвал на себе рубашку на заседании

По словам Бритеса, около 80% граждан, проживающих за границей, полагаются на торговлю с Бразилией. Он напомнил, что она осуществляется через мост Ла-Амистад, который закрыт уже более 60 дней. В ходе этой эмоциональной речи Бритес разорвал на себе рубашку.

После инцидента заседание Конгресса было приостановлено. Член правой правящей партии Колорадо Базилио Нуньес потребовал, чтобы против Бритеса ввели санкции, так как такой жест является неприемлемым.