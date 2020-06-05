Парагвайский политик разорвал на себе рубашку на заседании
Хорхе Антонио Бритес, парагвайский политик, в ходе заседания Конгресса страны порвал на себе рубашку. Таким образом он выступил за открытие моста Ла-Амистад, который ранее был закрыт. Движение по нему перекрыли для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на иностранное издание.
По словам Бритеса, около 80% граждан, проживающих за границей, полагаются на торговлю с Бразилией. Он напомнил, что она осуществляется через мост Ла-Амистад, который закрыт уже более 60 дней. В ходе этой эмоциональной речи Бритес разорвал на себе рубашку.
После инцидента заседание Конгресса было приостановлено. Член правой правящей партии Колорадо Базилио Нуньес потребовал, чтобы против Бритеса ввели санкции, так как такой жест является неприемлемым.