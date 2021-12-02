Парагвай и Чили начнут договорились о свободной торговле

Министры иностранных дел Чили и Парагвая Андрес Альяманд и Эуклидес Асеведо подписали соглашение о свободной торговле между странами. Такой подход поможет улучшить экономические отношения, а также благоприятно скажется на их сотрудничестве. Об этом сообщило РИА ФАН.

Встреча политиков прошла в Сантьяго. Предыдущие переговоры на тему свободной торговли состоялись в октябре.

«Это соглашение предусматривает положения, направленные на увеличение торгового оборота и содействие созданию рабочих мест в наших государствах, что положительно скажется на восстановлении экономики после пандемии коронавируса и, кроме того, охватит такие области, как гендерная проблематика, трудовые вопросы и окружающая среда», — рассказал Андрес Альяманд.