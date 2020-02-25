Парад Победы в Москве может пройти без Зеленского

«По результатам анализа регистрационно-справочной базы входящей служебной корреспонденции, осуществленного Департаментом документального обеспечения Офиса президента Украины, запрашиваемый документ отсутствует», — ответили в Офисе президента Украины на соответствующий запрос. Официальный ответ процитировало издание «Украинская правда».

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее говорил, что Кремль планировал отправить президенту Украины официальное приглашение на майские торжества. К настоящему времени почти все приглашения уже отправили, главы государств один за другим подтверждают свое участие в праздновании. Приглашение было отправлено даже президенту США Дональду Трампу. У Зеленского же утверждают, что никаких официальных писем из администрации президента России они не получали.

В Кремле уточнили, что официальные приглашения на торжество, посвященное Дню Победы, рассылают не каждый год. Такие приглашения шлют главам государств только на юбилейные парады.

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» тем временем настоятельно требует от Зеленского ответа: поедет он на парад в Москву или нет. Нынешний президент Украины хранит молчание.