Парад, кортеж и резиденция. Лукашенко рассказал, как его хотели убить

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что заговорщики, планировавшие устроить на него покушение и свергнуть власть, готовили несколько сценариев. Изначально его планировали убить на параде 9 мая, сообщило БелТА.

Лукашенко рассказал, что когда готовившие покушение поняли, что устранить его на параде не самая простая задача, то начали планировать нападение на президентский кортеж. С этой целью мятежники закупили и провезли в страну гранатометы, по его словам. Но и этот план накрылся бы, потому что автомобили кортежа передвигаются слишком быстро, чтобы в них было легко попасть.

Президент Белоруссии продолжил. Оказывается, был и третий сценарий. Он предполагал нападение на его загородную резиденцию. На уничтожение дачи (а с ней и Лукашенко) выделялось 10 миллионов долларов (около 750 миллионов рублей). Из них десятую часть должен был получить снайпер.

Лукашенко пообещал, что в ближайшее время будут представлены новые подробности этого дела.

Ранее Лукашенко сообщил, что подпишет декрет о передаче власти Совбезу в случае его убийства.