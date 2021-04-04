«Парад фараонов» прошел в Египте

Торжественная церемония перевозки мумий фараонов Древнего Египта в новый музей прошла в Каире. «Золотой парад фараонов» в прямом эфире транслировали по местному телевидению.

Из Египетского музея в Национальный музей египетской цивилизации перевезли 17 саркофагов и 22 мумии — 18 фараонов и четырех цариц.

«Мы выбрали [новый] музей, потому что впервые хотим показать мумии цивилизованно, для образовательных целей, а не для развлечения, как они экспонировались в Каирском египетском музее», — заявил Reuters египетский археолог Захи Хавасс.

Расстояние между музеями — несколько километров. Для перевозки мумии положили в специальные ящики, заполненные азотом. Каждый ящик погрузили в отдельный автомобиль, украшенный в виде погребальной лодки. В Древнем Египте их использовали для перевозки умерших фараонов к их гробницам. Покрытие дорог, по которым двигались машины, обновили перед церемонией.

Процессия направлялась в порядке царствования фараонов, чьи мумии перевозили в новый музей. Первым вышел Секененра Таа II, который правил в 1569–1554 годах до нашей эры, последним — Рамзес IX, руководивший историческим регионом в 1126-1108 годах до нашей эры. Один из наиболее важных экспонатов — мумия царицы Хатшепсут. Она была первой женщиной в истории Древнего Египта, которая провозгласила себя фараоном и получила полноценную власть.

После прибытия мумий в Национальный музей египетской цивилизации, в Каире дали пушечный залп из 21 орудия.

Увидеть экспонаты можно с 18 апреля. Музейный зал соорудили так, что гости почувствуют себя в Долине Царей в Луксоре. Это ущелье на берегу Нила, где хоронили фараонов Древнего Египта в период Нового царства.