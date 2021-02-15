Пара с ружьем и пистолетом пыталась передать письмо Байдену

На контрольно-пропускном пункте около Белого дома охрана задержала 66-летнюю женщину, которую сопровождал мужчина с пневматическим ружьем. Позже в ее машине было найден пистолет.

Задержанная сообщила, что хотела бы передать написанное от руки письмо президенту США Джозефу Байдену.

Телеканал Fox News со ссылкой на полицию сообщил, что женщина арестована. Пока неизвестно, было ли у нее разрешение на оружие. Делом занимается секретная служба белого дома.

Примечательно, что по сообщению издания TMZ, мужчина задержан или арестован не был.

В 2019 году вокруг белого дома на Пенсильвания авеню было построено новое заграждение высотой четыре метра с пиками.