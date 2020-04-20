Пара россиян спряталась от коронавируса в пещере Таиланда

Пара из России жила в пещере Таиланда из-за прекращения авиаперелетов. По словам молодых людей, их ограбили в марте и выгнали из гостиницы.

По информации Chiang Rai Times, пару нашла туристическая полиция Краби в пещере в бухте Тонсай. Они объявили, что прилетели в Таиланд два месяца назад, в марте у них украли видеокамеру, дрон и вещи. Полиция похищенное не нашла.

Их выгнали из гостиницы, но улететь домой они не могли из-за прекращения авиасообщения. Знакомых не было, и туристы решили установить палатку и обустроиться в пещере.

Россиян после обнаружения доставили в больницу на обследование. Коронавирус у них не нашли. После этого их отправили в одну из четырех специальных гостиниц для помощи иностранцам, застрявшим в стране.

Отмечается, что посольство России в Таиланде уведомили о происшествии.

Издание напомнило, что несколько недель назад трех российских туристов нашли в храме Таиланда. Те рассказали, что их рейс отменили, и им было больше некуда идти. Сайт пишет, что эти трое все еще остаются в Таиланде.