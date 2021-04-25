Пара поженилась 4 раза за месяц, чтобы продлить срок отпуска

Тайваньская пара нашла способ обыграть систему и получить максимум удовольствия от медового месяца. По местным законам, у каждого молодожена есть право на восемь выходных после свадьбы. Хитрецы четыре раза поженились и трижды развелись за 37 дней, чтобы отдыхать 32 дня.

Как сообщила газета South China Morning Post, сначала работодатель отказался удовлетворить требование парочки, которая пожаловалась на несправедливость в городской департамент труда. Суд оштрафовал компанию на 670 долларов (50 309 рублей) за нарушение правил предоставления отпуска. Закон не предусматривает ограничений на количество заявлений на отпуск. Работодатель же хотел предоставить только восемь дней по одному из обращений.

В соцсетях пользователи были возмущены тем, что молодожены воспользовались лазейками в законодательстве и действиями департамента, наложившего штраф.

«Невероятно, но этот парень словно играет со своим браком. Может, он будет жениться и разводиться каждый день? Тогда ему надо предоставить отпуск по болезни, а не в виду женитьбы», — написал один из комментаторов.

Министерство труда обратило внимание на ситуацию и отменило штраф.

Житель Индонезии вместе с гостями со своей стороны напугал чужую невесту, явившись на свою свадьбу по маршруту приложения Google Maps.