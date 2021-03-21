Пара миллионеров поменялась жизнью с обычной семьей и пожалела об этом

Разбогатевший на промышленной застройке житель Англии решил поменяться жизнью с обычной семьей работяг. Мужчина вместе с семьей принял участие в ТВ-шоу «Богатый дом, бедный дом», о чем потом сильно пожалел. Нехватка денег привела к каждодневной ругани супружеской пары.

Тревор и Мари Катмор живут в одной из самых престижных деревень Линкольншира. В их доме насчитывается четыре спальни, а приусадебная территория занимает более акра. Супруги в рамках шоу обменялись жизнями с семьей обычных работяг, сообщило издание Daily Mail.

Катморам предстояло прожить пять дней на 109 фунтов (порядка 10 тысяч рублей). При этом они привыкли к праздной жизни, часто тратя деньги на обеды по 400 фунтов стерлингов (около 40 тысяч рублей). Только на вино пара тратила тысячи фунтов стерлингов.

Участие в программе заставило супругов экономить практически на всем, из-за чего они стали ругаться каждый день. Одна ссора произошла из-за бутылки вина, которую Тревор купил за пять фунтов, а перед этим запретил жене приобрести газету.

«Тревор, ты купил вино? Сколько оно стоило? Пять фунтов? Ты же до этого запретил мне потратить 70 пенсов. Знаешь что, я пойду и верну его обратно», — заявила Мари.

В итоге бизнесмен признал, что совершил ошибку, согласившись на участие в шоу. При этом семье удалось справиться с задачей и прожить все пять дней в роли работяг.