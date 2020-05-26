Пара из Индии заживо похоронила новорожденную дочь

В Индии младенца заживо похоронили собственные родители. Пара решила, что их дочь скончалась. Ребенка нашли живым, но медикам в итоге не удалось спасти малышку.

Девочка родилась на два с половиной месяца раньше срока у пары из индийского штата Гуджарат. Она появилась на свет на 24-й неделе беременности матери, уточнило издание The Indian Express.

В поликлинике, где проходили роды, не было реанимации для новорожденных. Врач посоветовал родителям отвезти младенца в частную клинику. По дороге в больницу, рассказали мать и отец девочки, она перестала шевелиться. Семья решила похоронить ребенка.

На следующее утро малышку обнаружил случайный прохожий. Он позвал на помощь соседей: вместе они откопали новорожденную, позвонили в полицию и медикам.

«Мы не знали, кто похоронил ее здесь. Но ребенок был жив, дышал, и мы хотели убедиться, что она выживет. Она была так мала, что помещалась у нас в ладонях», — рассказал нашедший девочку мужчина.

Неравнодушные люди отвезли малышку в ближайшее медицинское учреждение, не дожидаясь скорой, и попали в ту же поликлинику, где она родилась. Врачи сообщили о случившемся родителям девочки.

«Она не двигалась. Мы думали, что потеряли ее…» — объяснил свой поступок отец ребенка.

Девочка провела под землей свыше 12 часов, еще больше суток ее выхаживали в интенсивной терапии. Помочь новорожденной не смогли: она скончалась из-за полиорганной недостаточности.

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