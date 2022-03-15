«Папу убило сразу». Жительница Северодонецка рассказала, как по ее семье открыли огонь ВСУ

Жительница Северодонецка, которая вместе с родными, пыталась сбежать из города, рассказала, как по их машине открыли огонь украинские боевики. После обстрела ее отец погиб, автомобиль загорелся, у них сгорели все документы, вещи и деньги.

«12 марта уже пик событий, у нас попало в дом. Надо было ехать куда-то, бежать. Убежища были забиты. С 9 марта воды и света не было. Газ на дома, где побило трубопровод, там поперекрывали», — рассказала она в комментарии «Известиям».

По словам женщины, когда они с семьей выезжали на машине, участники украинских вооруженных формирований начали стрелять по ним.

«Начали [нас] тормозить, на машине белые листы лежали, как бы гражданские, не знаю. И по нам открылся огонь. Расстреляли всю машину. Папу убило сразу. Он нас прикрыл всех, получается. Попали в мотор, загорелась машина. Документы все сгорели, деньги, еда ребенку, вещи», — поделилась беженка.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что военнослужащие Луганской Народной Республики окружили украинские войска в Северодонецке и Лисичанске.