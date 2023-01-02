Мир 02 января 2023, 15:07 Папу Бенедикта XVI назвали гуманным и близким к людям Экс-глава жандармерии Ватикана Джани: Бенедикт XVI был понтификом диалога и справедливости Википедия

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После отречения от сана папы римского Бенедикт XVI оставался приверженным справедливости, диалогу и милосердию, не забывая о нуждах людей. Об этом ТАСС рассказал бывший глава жандармерии Ватикана Доменико Джани.

«Бенедикт всегда отличался простотой, деликатностью и скромностью. Он был внимателен к нуждам людей и был внимателен к ним», — сообщил он.

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По словам Джани, понтифик оставался близким к людям, несмотря на противоположное мнение.

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«Бенедикта иногда представляли как сухого ученого-теолога, но он всегда оставался полным добра, мягкости и гуманности к людям», — добавил бывший командир жандармерии Ватикана.

Бенедикт XVI добровольно покинул пост папы римского в 2013 году. Он скончался 31 декабря на 96-м году жизни. За три дня до его смерти в СМИ появилась информация о существенном ухудшении состояния здоровья.

Днем 2 января в Риме началась церемония прощания с бывшим понтификом. Она продлится три дня, после чего 5 января его захоронят.