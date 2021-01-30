Папе римскому посоветовали сбросить вес из-за болей в спине

Из-за этой болезни 84-летний глава Римской католической церкви пропустил последнее новогоднее богослужение. По данным агентства ANSA, обострение радикулита произошло из-за простуды.

На днях Франциску пришлось сидеть во время обращения к кардиналам.

«Я должен был обратиться к вам стоя, но, как вы знаете, у меня очень болезненный радикулит — это очень враждебный гость», — сказал папа священникам.

Согласно источникам британской газеты, Франциску советуют отказаться от макаронных изделий, а также хлеба, пиццы и любых сладостей. Вместо этого врачи простят папу употреблять небольшие порции риса с овощами, рыбой и оливковым маслом.

Для начала папе необходимо сбросить пару килограммов, чтобы облегчить состояние. Если он будет придерживаться советов медиков, то, по словам источника, с ним все будет в порядке. В противном случае может понадобиться операция.