Папе римскому Франциску адресовали конверт с тремя пулями. Странное послание обнаружили сотрудники почты в сортировочном центре, который находится неподалеку от Милана. Об этом написала газета Corriere della Sera.

Издание утверждает, что в конверте также было послание, касающееся финансовых операций в Ватикане. Однако содержание письма не приводится. Послание было изъято карабинерами. В результате полиция начала расследование. По сведениям агентства ANSA, конверт пришел из Франции.

В конце июля папа римский Франциск назвал нарушением человеческих прав существование голода. Он отметил, что, несмотря на разработку новых технологий для увеличения возможностей производства пищи, человечество продолжает эксплуатировать природу до точки стерилизации, расширяя тем самым внутренние и внешние «духовные пустыни».

В начале июля понтифик перенес хирургическое вмешательство в связи с дивертикулярной болезнью кишечника. Операцию провели в римской клинике Агостино Джемелли. Врачи делали ее несколько часов.