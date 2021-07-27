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    27 июля 2021, 13:07

    Папа Римский заметил, что голод является нарушением прав человека

    Артур Блянихов

    Папа Римский Франциск назвал нарушением человеческих прав существование голода. Об этом сообщила «Газета.ru».

    «Мы производим достаточно пищи, чтобы прокормить всех, и при этом многим не хватает куска хлеба. И это — настоящий позор, преступление по нарушению основополагающих прав человека», — цитирует понтифика RT.

    По его словам, несмотря на разработку новых технологий для увеличения возможностей производства пищи, человечество продолжает «эксплуатировать природу до точки стерилизации», расширяя тем самым внутренние и внешние «духовные пустыни».