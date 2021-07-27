Папа Римский заметил, что голод является нарушением прав человека

Папа Римский Франциск назвал нарушением человеческих прав существование голода. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Мы производим достаточно пищи, чтобы прокормить всех, и при этом многим не хватает куска хлеба. И это — настоящий позор, преступление по нарушению основополагающих прав человека», — цитирует понтифика RT.

По его словам, несмотря на разработку новых технологий для увеличения возможностей производства пищи, человечество продолжает «эксплуатировать природу до точки стерилизации», расширяя тем самым внутренние и внешние «духовные пустыни».