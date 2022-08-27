Папа Римский заявил о готовности посетить Донбасс через Россию

Папа римский Франциск готов приехать в Донбасс через Россию, а потом — в Киев, чтобы обсудить прекращение конфликта на Украине. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

«Он готов приехать в Донбасс в любое время, но туда никак не попадешь, только через Россию. Его идеальное видение — что он приедет в Москву и в Донбасс и уедет в Киев», — поведал он.

Также, по словам Севастьянова, папа римский готов посетить «Аллею ангелов» в Донецке, отслужить там панихиду и встретиться с родителями погибших. Председатель союза староверов отметил, что лично говорил об этом с Папой и еженедельно поддерживает с ним связь.

Ранее апостольскому нунцию на Украине архиепископу Висвалдасу Кулбокасу заявили в украинском МИД, что Украина «глубоко разочарована словами понтифика». Им якобы непонятно, почему папа римский упомянул «смерть российской гражданки на территории России, к которой Украина не имеет никакого отношения». Также украинский МИД выразил надежду, что Франциск больше не будет произносить слова, «вызывающие разочарование в украинском обществе».