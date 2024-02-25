25 февраля 2024, 16:06
Папа римский заявил о бесконечности украинского конфликта
Папа римский считает, что конца украинскому конфликту еще не видно
Папа римский Франциск, закончив традиционную воскресную проповедь на площади Святого Петра в Ватикане, призвал начать поиски дипломатического решения украинского конфликта. Он считает, что кризис на Украине не закончится еще долгое время, сообщило РИА «Новости».
Понтифик заявил, что с болью воспринимает новости об украинском кризисе. Он добавил, в ситуации «пока не видно конца».
Реклама
Франциск добавил, что разрушающий регион конфликт «вызывает всемирную волну страха и ненависти».
Ранее посол России в Ватикане Иван Солтановский рассказал об одобрении со стороны РФ инициатив папы римского по мирному урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что Россия приветствует любые идеи, способные привести к миру на Украине.
Россия
Украина
Папа римский
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама