Папа римский заявил, что некоторые мировые лидеры возрождают «дух войны» | 360°

Мир 05 ноября 2022, 00:05 Папа римский заявил, что некоторые мировые лидеры возрождают «дух войны» Папа римский Франциск заявил, что некоторые мировые лидеры возрождают «дух войны» РИА "Новости"

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Ситуация, при которой некоторые властители возрождают риторику времен холодной войны, является недопустимой. Такое мнение высказал папа римский Франциск в своем выступлении перед верующими в Бахрейне, сообщил Reuters.

«После двух страшных мировых войн, холодной войны <…>, катастрофических конфликтов, происходящих во всех уголках земного шара, среди обвинений, угроз мы находимся на краю пропасти», — заявил понтифик.

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По его словам, ряд мировых лидеров борются за собственные интересы. Они возрождают «дух войны», перекраивая сферы влияния, создавая противоборствующие блоки.

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