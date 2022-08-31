Папа римский выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

Папа римский Франциск выразил свои соболезнования в связи со смертью первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. Он отметил вклад политика в установление братства между народами.

Понтифик направил телеграмму дочери политика, сообщил ТАСС.

«Я духовно близок вам в этот момент боли от утраты вашего отца Михаила и хочу выразить мои искренние соболезнования вам, всем близким и тем, кто видел в нем видного государственного деятеля», — сказал папа Франциск.

Он добавил, что с благодарностью вспоминает дальновидные усилия политика по достижению согласия и братства между народами. Также папа римский отметил действия Горбачева, которые тот предпринимал для достижения прогресса в стране во времена важных изменений.

Михаил Горбачев умер в возрасте 91 года после продолжительной болезни. Он ушел из жизни в Центральной клинической больнице Москвы. Последние месяцы состояние здоровья Горбачева ухудшалось. Он регулярно ездил на гемодиализ из-за проблем с почками. Прощание с политиком пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома союза.