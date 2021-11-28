Папа римский выразил соболезнования в связи с погибшими в шахте «Листвяжная»

Папа Римский Франциск выразил свои соболезнования в связи со взрывом и погибшими на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Телеграмму направили президенту России Владимиру Путину.

«С печалью узнав о трагическом взрыве на шахте в Сибири, папа Франциск выражает соболезнования вам и российскому народу. Он заверяет в своих молитвах за всех, кто погиб, и за тех, кто оплакивает потери», — привело цитату из телеграммы РИА «Новости».

В сообщении подчеркивается, что понтифик взывает к силе и миру Господа для участников восстановительных работ. Телеграмму российскому лидеру отправил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Взрыв метана произошел на шахте «Листвяжная» рано утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, пострадали более 60 горняков и спасателей. Правоохранители продолжают расследовать уголовное дело. Суд уже отправил в СИЗО на два месяца директора шахты Сергея Махракова и главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина.