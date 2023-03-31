Мир 31 марта 2023, 11:14 Папа римский выпишется из больницы 1 апреля Ватикан сообщил, что папу римского Франциска выпишут из больницы уже 1 апреля Википедия

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Врачи выпишут папу римского Франциска из больницы Джемелли в Риме 1 апреля. Таким образом, он сможет принять участие в мероприятиях по случаю Страстной недели. Об этом заявил декан Кардинальской коллегии кардинал Джованни Баттиста Ре, сообщила газета Il Messaggero.

«Папа римский покинет больницу Джемелли в субботу. Я только что говорил с ним, он выздоравливает и поэтому сможет возглавить все ритуалы Страстной недели», — сказал он.

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Католики отметят Пасху уже 9 апреля. По словам кардинала Ре, понтифик обратится к верующим в пасхальное воскресенье с проповедью «Граду и миру». Главной темой его выступления станет мир.

Известно, что Пальмовое (или, как называют его православные, Вербное) воскресение на этой неделе проведет вместо папы римского вице-декан Кардинальской коллегии кардинал Леонардо Сандри. Об этом последний сообщил агентству ANSA.

Ранее 86-летний папа римский Франциск попал в больницу из-за вирусного бронхита. Медики после обследования понтифика заявили, что его состояние не вызывает у них опасений.