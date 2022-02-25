Папа римский встретился с российским послом

Папа римский Франциск и российский посол Александр Авдеев провели встречу. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным радиостанции «Говорит Москва», они провели переговоры насчет дипмиссии при Святом престоле.

Понтифик лично прибыл для этого в посольство. Встреча продлилась около 40 минут. Ее подробности пока неизвестны.

Также посол США в России Джон Салливан не планирует покидать Москву в ближайшее время. Источник в правительстве заявил, что сейчас «особенно важно», чтобы посол остался в Москве.