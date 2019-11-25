Папа Римский встретился с императором Японии

Понтифик приехал в императорский дворец. Около машины его лично встретил император, одетый в строгий черный костюм. Как написал ТАСС, встреча прошла в конфиденциальной обстановке и имела личный характер.

Папа Римский подарил Нарухито мозаичное изображение арки Тита в Риме. Над этой работой трудилась специальная ватиканская художественная студия. Она воспроизвела акварельный рисунок итальянского художника Филиппо Анивитти. В службе печати Святого престола сообщили, что работа над мозаикой заняла шесть месяцев.

Император Нарухито вступил на престол 1 мая 2019 года, после того как его отец, Акихито, принял решение уйти на покой. По данным агентства Kyodo, Нарухито в 1984 году во время своей поездки в Ватикан встречался с действующим тогда Папой Римским Иоанном Павлом Вторым. Для императора Нарухито и Папы Франциска эта встреча в Японии стала первой.