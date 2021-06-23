Папа римский встретился с Человеком-пауком

Папа римский Франциск после традиционной аудиенции во внутреннем дворе Сан-Дамасо в Ватикане спустился к прихожанам, среди которых оказался мужчина в костюме Человека-паука. Фотографию необычной встречи опубликовал на своей странице в Instagram журналист Пабло Эспарса.

Как сообщило агентство Reuters, в костюме супергероя на встречу с папой римским пришел 28-летний итальянец Маттео Вильярдита.



Последние четыре года он возглавляет группу волонтеров, которые работают в детских хосписах. Они посещают маленьких пациентов в костюмах супергероев. В обычной жизни молодой человек работает на местную судоходную компанию.

Прихожанин пожал руку понтифику и подарил ему маску Человека-паука.

«Настоящие супергерои — это дети, которые борются с болезнью и их семьи, которые надеются на лучшее», — заявил он.

Маттео Вильярдита продолжал работать с детьми даже во время пандемии. Так как выходить из дома ему было нельзя, то в образе человека-паука он звонил маленьким пациентам по видеосвязи.

За его работу президент Италии Серджио Маттарелла вручил волонтеру медаль «За заслуги перед Республикой».