Папа римский впервые в истории католической церкви приехал в Ирак

Папа римский Франциск прилетел в Багдад в качестве паломника мира и надежды. Это произошло впервые в истории католической церкви.

Накануне понтифик обратился к иракцам и объяснил свою миссию.

«Прибуду к вам как паломник мира, чтобы повторить: „Вы все братья“. Да, еду в качестве паломника мира в поисках братства, воодушевленный желанием вместе молиться и вместе идти, в том числе с братьями и сестрами других религиозных традиций под знаком отца Авраама, который объединяет в одну семью мусульман, евреев и христиан», — приводит РИА «Новости» слова Франциска.

Он отметил, что в Ираке будет «молить Господа о прощении и примирении после лет войны и терроризма».