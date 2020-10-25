Папа римский впервые назначил кардиналом чернокожего гея-американца

Папа римский назначил 13 новых кардиналов. Одним из них стал чернокожий американец, поддерживающий ЛГБТ-сообщество.

Ранее кардиналами уже становились чернокожие священники, но все они были выходцами из африканских стран. 72-летний Уилтон Грегори будет возведен в ранг 28 октября, сообщает канал NBC. После он станет одним из высших лиц Католической церкви. В ближайшие восемь лет Грегори будет обладать правом голосовать за нового папу римского.

Уилтон Грегори известен своей поддержкой представителей ЛГБТ-сообщества. Он стал католиком в подростковом возрасте, а затем более десяти лет был архиепископом Атланты. В 2019 году Грегори назначили главой католической церкви США. Впервые этот пост занял афроамериканец.

Ранее стало известно, что слова папы римского об одобрении однополых браков неправильно перевели. Свяженнослужитель говорил о юридических правах людей, которые проживают вместе. Но институт брака остается нерушимым и традиционным, как и считает католическая церковь. СМИ сообщили, что неточный перевод допустили намеренно.