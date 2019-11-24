Папа Римский в Нагасаки призвал отказаться от ядерного оружия

Папа Римский Франциск в ходе своего визита в Японию призвал к миру без ядерного оружия. Свое заявление он сделал в Нагасаки, который подвергся атомной бомбардировке в августе 1945 года.

«Мы находимся в месте, которое свидетельствует о том, какую гуманитарную и экологическую трагедию может принести ядерное оружие. Мир без ядерного оружия возможен, и он необходим. С этой уверенностью я обращаюсь к политическим лидерам. Не забывайте, что ядерное оружие не может защитить нас от угроз миру или государству», — сказал папа Франциск, его цитирует РИА «Новости».

Он отметил уничтожающий ущерб, который несет ядерное оружие с гуманитарной точки зрения. В связи с этим папа сказал о важности юридических документов, направленных на ограничение ядерного оружия, в частности о Договоре о запрещении ядерного вооружения.

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Папа также обратил внимание на проблему использования ресурсов Земли и необходимости доверия между жителями. Это станет основой для всеобщего развития.

Это первый визит Франциска в Японию в качестве Папы Римского. Последний раз понтифики посещали эту страну 38 лет назад. После Нагасаки Франциск направится в Хиросиму и Токио, где проведет мессу перед несколькими тысячами верующих. Визит Папы Римского Франциска продлится до 26 ноября.