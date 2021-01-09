Папа римский сделает прививку от коронавируса

Понтифик отметил, что вакцинация это не только забота о своих жизни и здоровье, но и забота о тех кто рядом.

«На следующей неделе мы начнем проводить вакцинацию в Ватикане. Я тоже сделаю прививку», — заявил Франциск.

Он напомнил, что когда был ребенком, то дети в мире умирали от полиомиелита. Многие родители тогда мечтали о появлениии вакцины. Когда препарат появился, то детям его давали с сахаром. Многие матери до сих пор благодарны врачам, что их ребенка удалось спасти.

«Я не знаю, почему кто-то говорит: „Нет, вакцина опасна“, но если врачи говорят вам, что никакой опасности нет, почему ее не принять? Это суицидальные наклонности, которые я не могу объяснить. Сегодня мы все должны привиться», — сказал глава Католической церкви.

Свое заявление папа Франциск сделал после смерти личного врача Фабрицио Соккорси. Последние годы он лечился от онкологического заболевания, но перенесенная коронавирусная инфекция подорвала его здоровье.

Как сообщило издание Vatican News, 78-летнего врача увезли в больницу имени Агостино Джемелли в Риме, когда ему стало совсем плохо. Смерть наступила после осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Соккорси был консультантом Управления здравоохранения и гигиены Ватикана и экспертом в медицинской консультации Конгрегации по делам святых. В 2015 году Папа римский Франциск пригласил его на должность своего личного врача.