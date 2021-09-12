Папа римский рассказал о хорошем самочувствии после операции

Папа римский Франциск пообщался с журналистами. Он был в отличной форме. По его словам, самочувствие у него хорошее. Понтифик отправился в воскресенье в зарубежную поездку, чтобы принять участие в закрытии Международного евхаристического конгресса.

Перед перелетом Франциск традиционно встретился с журналистами. В этот раз он общался без маски и каждому пожал руку.

«Чувствую себя хорошо», — процитировал ТАСС слова Франциска.

В июля папа римский перенес операцию на кишечнике. После нее папа римский работал по щадящему режиму. Ходили слухи, что он хочет отречься от престола. Однако сам он косвенно опровергал эту информацию.

Несколько дней назад Франциск передал заключенным в Риме 15 тысяч единиц мороженного, чтобы «помочь и дать надежду». Тюрьмы «Реджина чели» и «Ребиббиа», которые получили лакомства, расположены в центре и на окраине итальянской столицы. В конце июня 20 заключенных «Ребиббии» вместе с понтификом посетили музеи Ватикана. В конце лета Ватикан также приобрел томограф стоимостью 600 тысяч долларов для Мадагаскара.