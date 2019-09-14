Папа Римский раскритиковал пожизненное заключение

Он считает пожизненное заключение ограничением надежды на новое начало.

«Пожизненное заключение не предлагает решения проблем, но представляет проблему. Потому что нельзя лишать права на новое начало», — заявил Папа Римский.

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По его мнению, каждое общество обязано давать надежду и делать все, чтобы наказание «не ущемляло права на новую попытку примирения».

В противном случае переполненные тюрьмы превращаются в источник гнева, добавил понтифик. Поэтому они больше не воспринимаются как места исправления.

По данным на март 2017 года, в мире около 200 тысяч заключенных отбывали пожизненные сроки или сроки, которые значительно длиннее биологической жизни. В России пожизненное лишение свободы распространяется на особо тяжкие преступления. Этот вид уголовного наказания также действует в Австралии, Австрии, Германии, Канаде, Индии, Пакистане, США и других странах.