Папа римский процитировал Достоевского и вспомнил про Кирилла и Мефодия

Папа римский Франциск во время встречи с представителями экуменического совета в Словакии процитировал притчу «Великий инквизитор» из произведения Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Ранее он уже говорил, что очень ценит русского писателя.

Понтифик привел цитату из притчи о неготовности к христианской свободе воли и совести. Об этом сообщил ТАСС.

«Люди готовы отказаться от свободы ради более удобного рабства, чтобы кто-то решал за них, давал пищу и безопасность», — сказал папа римский.

В своей речи папа римский также вспомнил равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Он назвал их вестниками христианского единства. Понтифик отметил, что Европе сложно будет найти свои корни, если она сама от них оторвалась.

«Как мы можем освободиться от идеологий, если не в состоянии отстаивать свободу, дарованную Христом, в интересах отдельных групп? Нам помогут Кирилл и Мефодий, предвестники экуменизма, укажут путь воссоединения», — сказал он.

Ранее папа римский Франциск рассказал, что хорошо себя чувствует после операции на кишечнике. После нее понтифик работал по щадящему режиму. Ходили слухи, что он хочет отречься от престола. Однако сам он косвенно опровергал эту информацию.