Мир 16 января 2023, 23:30 Папа римский призвал Зеленского сесть за стол переговоров Папа римский Франциск призвал Зеленского сесть за стол переговоров РИА «Новости»

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит прислушаться к голосу рациональности и сесть за стол переговоров с Россией. Такого мнения придерживается папа римский Франциск, заявил хорошо с ним знакомый председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Его слова привело РИА «Новости».

«Только что пообщался с папой о поставках вооружений, в том числе, немецких танков. Он ответил, что его мнение не меняется. Все противоречия и разногласия должны быть решены за столом переговоров, а не на поле битвы», — отметил Севастьянов.

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Он добавил, что разговоры при боевых действиях всегда приводят в тупик. Они не позволят добиться конструктива, который может решить проблемы. Понтифик считает, что украинскому лидеру необходимо прислушаться к голосу рациональности и прагматизма.

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«Свои требования он должен пытаться отстаивать за столом переговоров», — подчеркнул Севастьянов.

Ранее папа римский выступал за продление рождественского прекращения огня. Россия объявила перемирие с 6 по 7 января, но Украина отказалась прекратить вести атаки в эти дни.