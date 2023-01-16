16 января 2023, 23:30
Папа римский призвал Зеленского сесть за стол переговоров
Папа римский Франциск призвал Зеленского сесть за стол переговоров
Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит прислушаться к голосу рациональности и сесть за стол переговоров с Россией. Такого мнения придерживается папа римский Франциск, заявил хорошо с ним знакомый председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Его слова привело РИА «Новости».
«Только что пообщался с папой о поставках вооружений, в том числе, немецких танков. Он ответил, что его мнение не меняется. Все противоречия и разногласия должны быть решены за столом переговоров, а не на поле битвы», — отметил Севастьянов.
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Он добавил, что разговоры при боевых действиях всегда приводят в тупик. Они не позволят добиться конструктива, который может решить проблемы. Понтифик считает, что украинскому лидеру необходимо прислушаться к голосу рациональности и прагматизма.
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«Свои требования он должен пытаться отстаивать за столом переговоров», — подчеркнул Севастьянов.
Ранее папа римский выступал за продление рождественского прекращения огня. Россия объявила перемирие с 6 по 7 января, но Украина отказалась прекратить вести атаки в эти дни.
Владимир Зеленский
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