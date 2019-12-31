Папа Римский призвал оторваться от смартфонов и пообщаться с близкими

На площади Святого Петра в Ватикане глава католической церкви напомнил о том, что члены семьи Иисуса Христа общались друг с другом и вместе работали.

Он назвал «заданием» общение с близкими напрямую, а не посредством гаджетов и призвал обратить на это внимание.

«Я спрашиваю себя: в ваших семьях вы общаетесь, или вы как те дети, которые сидят за обеденными столами и переписываются в телефонах», — заявил папа Римский.