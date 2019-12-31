    31 декабря 2019, 02:05

    Папа Римский призвал оторваться от смартфонов и пообщаться с близкими

    Ирина Нагайникова

    Папа Римский Франциск напомнил о семье Иисуса Христа и важности общения с семьей, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на BBC.

    На площади Святого Петра в Ватикане глава католической церкви напомнил о том, что члены семьи Иисуса Христа общались друг с другом и вместе работали.

    Он назвал «заданием» общение с близкими напрямую, а не посредством гаджетов и призвал обратить на это внимание.

    «Я спрашиваю себя: в ваших семьях вы общаетесь, или вы как те дети, которые сидят за обеденными столами и переписываются в телефонах», — заявил папа Римский.