Папа Римский призвал оторваться от смартфонов и пообщаться с близкими
Папа Римский Франциск напомнил о семье Иисуса Христа и важности общения с семьей, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на BBC.
На площади Святого Петра в Ватикане глава католической церкви напомнил о том, что члены семьи Иисуса Христа общались друг с другом и вместе работали.
Он назвал «заданием» общение с близкими напрямую, а не посредством гаджетов и призвал обратить на это внимание.
«Я спрашиваю себя: в ваших семьях вы общаетесь, или вы как те дети, которые сидят за обеденными столами и переписываются в телефонах», — заявил папа Римский.