Мир 15 марта 2023, 13:14 Папа римский призвал к уважению мест поклонения в Киево-Печерской лавре Папа римский Франциск призвал уважать места поклонения в Киево-Печерской лавре РИА «Новости»

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Папа римский Франциск выразил обеспокоенность вокруг ситуации с вероятным принудительным выселением священнослужителей Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. Его слова привел ТАСС.

«Призываю все стороны этого конфликта с уважением относиться к местам религиозного поклонения. Посвящающие себя молитве люди вне зависимости от исповедуемой конфессии для народа Божьего являются поддержкой», — сказал понтифик.

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Ранее стало известно, что руководство Киево-Печерской лавры обязало священников Украинской православной церкви освободить здание до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявлял, что они смогут остаться в нем в случае добровольного перехода по управление Украинской православной церкви.

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Глава ведомства отметил, что проявление такого желания в случае необходимости «простимулируют» сотрудники правоохранительных органов.

Представитель МИД Россия Мария Захарова раскритиковала действия украинских властей. По ее мнению, свобода вероисповедания в соседней стране попала в руки бандитов.