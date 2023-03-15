15 марта 2023, 13:14
Папа римский призвал к уважению мест поклонения в Киево-Печерской лавре
Папа римский Франциск призвал уважать места поклонения в Киево-Печерской лавре
Папа римский Франциск выразил обеспокоенность вокруг ситуации с вероятным принудительным выселением священнослужителей Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. Его слова привел ТАСС.
«Призываю все стороны этого конфликта с уважением относиться к местам религиозного поклонения. Посвящающие себя молитве люди вне зависимости от исповедуемой конфессии для народа Божьего являются поддержкой», — сказал понтифик.
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Ранее стало известно, что руководство Киево-Печерской лавры обязало священников Украинской православной церкви освободить здание до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявлял, что они смогут остаться в нем в случае добровольного перехода по управление Украинской православной церкви.
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Глава ведомства отметил, что проявление такого желания в случае необходимости «простимулируют» сотрудники правоохранительных органов.
Представитель МИД Россия Мария Захарова раскритиковала действия украинских властей. По ее мнению, свобода вероисповедания в соседней стране попала в руки бандитов.
Украина
Папа римский
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