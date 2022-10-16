Папа римский призвал к реформам международных организаций | 360°

Все новости

Мир

16 октября 2022, 20:39

Несколько человек пострадали на митинге против «дорогой жизни» в Париже

Мир

16 октября 2022, 20:37

Иран заявил об участии США в организации беспорядков в стране

Реклама

Происшествия

16 октября 2022, 20:11

После взрыва газа в доме в Подмосковье эвакуировали 40 человек

Происшествия

16 октября 2022, 20:03

Сообщения о погибших брянских мобилизованных в теракте под Белгородом опровергли

Общество

16 октября 2022, 19:56

Слова спецпредставителя ООН о виагре для армии России сочли извращенной фантазией

Спорт

16 октября 2022, 19:42

Россиянин Рублев победил на турнире АТР в Испании

Важное

16 октября 2022, 19:40

ВСУ готовят Запорожью судьбу Мариуполя

Эксклюзив

16 октября 2022, 19:34

Консерваторы выбирают Трасс замену из аутсайдеров. Их напугало возвращение Джонсона

Общество

16 октября 2022, 19:32

Режим ЧС ввели в Коми после разлива нефти

Мир

16 октября 2022, 09:32

Папа римский призвал к реформам международных организаций

La Stampa: папа римский заявил о необходимости реформ в международных организациях

Читать 360tv в

Нынешние глобальные международные организации нуждаются в реформах, чтобы соответствовать существующей реальности. Об этом в книге «Прошу вас во имя Господа. Десять молитв о надежде на будущее» заявил папа римский Франциск, отрывок из произведения привело издание La Stampa.

По словам понтифика,  главной организацией, если рассуждать о поддержании безопасности и мира на глобальном уровне, является Организация Объединенных Наций, точнее, ее Совет безопасности.

Реклама

«ООН создавали на базе устава, который принял опыт двух мировых войн. Однако сегодня мир изменился. Необходимо переосмыслить институт таким образом, чтобы он отвечал вызовам нынешнего времени», — написал Франциск в книге.

Реклама

Папа римский отметил, что ситуация с пандемией коронавируса вскрыла недостатки нынешней структуры мировой безопасности.

«У нас есть уникальная возможность провести нужные реформы, чтобы важнейшие мировые институты вновь обрели свое первоначальное призвание — защите каждого человека, служения человеческой семье и заботы о нашем общем доме», — добавил он.

Ранее Франциск обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом положить конец конфликту между странами.

ООН

Папа римский

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама