Папа римский призвал к реформам международных организаций | 360°

Мир 16 октября 2022, 09:32 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Папа римский призвал к реформам международных организаций La Stampa: папа римский заявил о необходимости реформ в международных организациях Википедия

Читать 360tv в

Нынешние глобальные международные организации нуждаются в реформах, чтобы соответствовать существующей реальности. Об этом в книге «Прошу вас во имя Господа. Десять молитв о надежде на будущее» заявил папа римский Франциск, отрывок из произведения привело издание La Stampa.

По словам понтифика, главной организацией, если рассуждать о поддержании безопасности и мира на глобальном уровне, является Организация Объединенных Наций, точнее, ее Совет безопасности.

Реклама

«ООН создавали на базе устава, который принял опыт двух мировых войн. Однако сегодня мир изменился. Необходимо переосмыслить институт таким образом, чтобы он отвечал вызовам нынешнего времени», — написал Франциск в книге.

Реклама

Папа римский отметил, что ситуация с пандемией коронавируса вскрыла недостатки нынешней структуры мировой безопасности.

«У нас есть уникальная возможность провести нужные реформы, чтобы важнейшие мировые институты вновь обрели свое первоначальное призвание — защите каждого человека, служения человеческой семье и заботы о нашем общем доме», — добавил он.

Ранее Франциск обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом положить конец конфликту между странами.

0 0 0 0 0 0