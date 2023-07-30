30 июля 2023, 14:45
Папа римский призвал «братьев из России» возобновить зерновую сделку
Папа римский Франциск призвал Россию возобновить зерновую сделку
Папа римский Франциск попросил Россию возобновить зерновую сделку, чтобы обеспечить безопасность перевозки зерна. Об этом написал ТАСС.
После воскресной проповеди понтифик призвал не забывать молиться за Украину, где конфликт приводит к разрушениям «всего, даже зерна».
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«Призываю своих братьев и власти РФ вернуться к черноморской инициативе, чтобы зерно могло перевозиться в безопасности», — произнес папа римский.
Ранее западные СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин не желает возобновлять переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по зерновой сделке, хотя тот об этом очень просит, поэтому Турция пытается искать способы наладить диалог по другим каналам.
После объявления Российской Федерации о прекращении зерновой сделки украинские власти начали поиск альтернативных маршрутов поставок сельскохозпродукции. Российская пшеница подорожала, а блокирование украинских морских портов может привести к тому, что цены продолжат расти.
Россия
Папа римский
зерновая сделка
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