Мир 30 июля 2023, 14:45 Папа римский призвал «братьев из России» возобновить зерновую сделку Папа римский Франциск призвал Россию возобновить зерновую сделку РИА «Новости»

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Папа римский Франциск попросил Россию возобновить зерновую сделку, чтобы обеспечить безопасность перевозки зерна. Об этом написал ТАСС.

После воскресной проповеди понтифик призвал не забывать молиться за Украину, где конфликт приводит к разрушениям «всего, даже зерна».

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«Призываю своих братьев и власти РФ вернуться к черноморской инициативе, чтобы зерно могло перевозиться в безопасности», — произнес папа римский.

Ранее западные СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин не желает возобновлять переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по зерновой сделке, хотя тот об этом очень просит, поэтому Турция пытается искать способы наладить диалог по другим каналам.

После объявления Российской Федерации о прекращении зерновой сделки украинские власти начали поиск альтернативных маршрутов поставок сельскохозпродукции. Российская пшеница подорожала, а блокирование украинских морских портов может привести к тому, что цены продолжат расти.