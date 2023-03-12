Мир 12 марта 2023, 23:53 Папа римский признался, что не готов отменить обет безбрачия для священников Perfil: папа римский Франциск заявил, что не готов пересмотреть обет безбрачия РИА «Новости»

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Папа римский Франциск в интервью аргентинскому изданию Perfil признался, что не готов отмерить обет безбрачия для католических священнослужителей. При этом он допустил, что пересмотр целибата возможет в будущем.

«Придет время, когда папа, возможно, пересмотрит [целибат]. Я еще не готов это отменить, но, очевидно, это вопрос дисциплины, ничего общего с догматикой, которая сегодня есть, а завтра может и не быть», — пояснил папа римский.

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Понтифик отметил, что в восточной части католической церкви допускаются браки. В истории церкви были уступки, подчеркнул Франциск.

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При этом он выразил сомнение, что отмена целибата будет способствовать привлечению молодых людей к служению церкви. Он назвал целибат временным предписанием и дисциплиной.

Католическая церковь в Германии разрешила благословлять однополые браки с марта 2026 года. Синодальное собрание, которое прошло 10 марта во Франкфурте-на-Майне, было посвящено реформированию церкви. В ближайшие три года будут готовиться документы и продумываться литургическая форма церемонии благословления.