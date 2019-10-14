Папа Римский принял отставку главы жандармерии Ватикана из-за скандала
Папа римский принял отставку главы службы безопасности Ватикана Доменико Джани. Причиной этого стал скандал вокруг незаконных финансовых операций и увольнения заподозренных в них лиц. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на издание Vatican News.
«Несмотря на то что руководитель жандармерии не несет никакой ответственности по данному делу, Доменико Джани подал в отставку из любви к Церкви и верности преемнику Петра», — сказано в сообщении пресс-службы Ватикана.
Папа Франциск выразил благодарность Доменико Джани за многолетнюю службу, компетентность и безусловный профессионализм.
Ранее 2 октября 2019 года издание L´Espresso опубликовало конфиденциальное распоряжение Доменико Джани. Глава жандармерии Ватикана отстранил от должностей пяти влиятельных служащих Римской курии. Их заподозрили в растрате многомиллионных фондов Святого престола.
Доменико Джани решил уйти в отставку из-за обнародования этого документа. Сейчас ведется расследование, кто передал СМИ конфиденциальные сведения.