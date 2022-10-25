Папа Римский принял у себя президента Франции Макрона | 360°

25 октября 2022, 16:26
Папа Римский принял у себя президента Франции Макрона
Встреча Папы Римского Франциска и французского президента Эммануэля Макрона состоялась накануне. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на агентство Reuters.
Беседа продолжалась около часа. Священнослужитель и президент затронули тему украинского кризиса, а также обсудили вопрос мирного урегулирования конфликта. Кроме того, разговор коснулся событий Кавказского региона, Ближнего Востока и Африки.
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Понтифик вручил Макрону папские документы и бронзовую медаль, на которую нанесено изображение святого Петра. А президент вручил Папе Римскому книгу философа Иммануила Канта «К вечному миру».
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