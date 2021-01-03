Папа римский принял отставку главы белорусских католиков

Папа римский Франциск принял отставку католического архиепископа-митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Апостольским администратором этой архиепархии он назначил монсеньора Казимира Великоселца.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на службу печати Святого престола. Там уточнили, что Казимир Великоселц ранее занимал пост епископа-помощника Пинского диоцеза Белоруссии.

Тадеуш Кондрусевич, которому 3 марта исполнилось 75 лет, подал в отставку в соответствии с параграфом 1 канона 401 Кодекса канонического права. Он велит любому епископу сперва подавать прошение папе — понтифик лично примет решение о дальнейшей судьбе священнослужителя, когда оценит все обстоятельства.

Ранее в Римско-католической церкви в Белоруссии рассказали агентству, что Кондрусевич вернулся в страну — ранее он долгое время не мог туда въехать. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Александр Лукашенко поручил найти решение ситуации, связанной со священнослужителем, из уважения к папе Франциску. В тот же день в минское посольство Ватикана направили уведомление о том, что Кондрусевич может беспрепятственно вернуться в страну.