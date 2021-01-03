Папа римский принял отставку главы белорусских католиков
Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на службу печати Святого престола. Там уточнили, что Казимир Великоселц ранее занимал пост епископа-помощника Пинского диоцеза Белоруссии.
Тадеуш Кондрусевич, которому 3 марта исполнилось 75 лет, подал в отставку в соответствии с параграфом 1 канона 401 Кодекса канонического права. Он велит любому епископу сперва подавать прошение папе — понтифик лично примет решение о дальнейшей судьбе священнослужителя, когда оценит все обстоятельства.
Ранее в Римско-католической церкви в Белоруссии рассказали агентству, что Кондрусевич вернулся в страну — ранее он долгое время не мог туда въехать. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Александр Лукашенко поручил найти решение ситуации, связанной со священнослужителем, из уважения к папе Франциску. В тот же день в минское посольство Ватикана направили уведомление о том, что Кондрусевич может беспрепятственно вернуться в страну.