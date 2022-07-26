Папа римский прилетел в Канаду с рабочим визитом

Папа римский Франциск прилетел в Канаду. Там он планирует принести извинения за жестокое обращение Католической церкви с детьми коренных народов Канады в школах-интернатах. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на телеканал CNN.

Священнослужитель планирует провести в стране неделю. В Эдмонтоне его встретят премьер-министр Джастин Трюдо и генерал-губернатор Мэри Саймон. Святой отец проведет встречу с представителями коренных народов, а также принесет им свои извинения.