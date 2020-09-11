Папа римский причислил секс и пищу к «божественным удовольствиям»

Папа римский Франциск назвал удовольствие божественным проявлением. По его мнению, секс и пища идут человеку только на пользу. Преувеличенную мораль в Ватикане объяснили неверной трактовкой христианского послания.

Высказывания папы из книги TerraFutura привело агентство AFP. На ее страницах понтифик и рассуждал о том, откуда берет начало удовольствие.

«Оно не католическое и не христианское, не какое-то еще — просто божественное», — подчеркнул глава католической церкви.

Франциск заметил, что осуждение церкви всегда касалось только «бесчеловечного, грубого и пошлого удовольствия». Простые, человеческие и нравственные радости священнослужители, наоборот, принимали.

Из-за «неправильной трактовки христианского послания», добавил папа римский, появилась и «преувеличенная мораль», отрицающая всякие чувства.

Удовольствие от вкусной еды, по мнению понтифика, помогает человеку оставаться здоровым. Благодаря сексуальному удовольствию любовь более красива и гарантирует продолжение рода.