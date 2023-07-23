Мир 23 июля 2023, 16:32 Папа римский предложил встретиться с патриархом Кириллом в московском аэропорту РИА «Новости»: папа римский захотел встретиться с патриархом Кириллом в аэропорту Москвы РИА «Новости»

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Папа римский Франциск предложил патриарху всея Руси Кириллу встретиться в одном из московских аэропортов. Об этом сообщил РИА «Новости» глава Всемирного союза староверов Леонид Севостьянов, ссылаясь на личный диалог с понтификом.

По словам Севостьянова, предложение папы римского подразумевает встречу с епископом во время дозаправки самолета Франциска. В одном из аэропортов Москвы глава католической церкви может оказаться в период визита в Монголию или обратно — 31 августа или 4 сентября.

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Глава союза указал, что подобная встреча уже состоялась в 2016 году в аэропорту Гаваны.

«Если со стороны патриарха будет такой отклик, то, не откладывая в долгий ящик, встреча могла бы произойти», — уточнил Севостьянов.

Он также подчеркнул, что аэропорт считается транзитной зоной.

Патриарх Кирилл уже встречался с посланником папы римского кардиналом Маттео Дзуппи. Стороны обсудили урегулирование украинского конфликта.