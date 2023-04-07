Эксклюзив 07 апреля 2023, 10:48 Украина не услышит. Папа римский предложил установить перемирие на Украине на две недели в честь Пасхи Папа римский Франциск предложил установить пасхальное перемирие rawpixel

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Пара римский Франциск предложил установить перемирие на Украине на две недели — на время Пасхи у католиков и православных. Об этом написал ТАСС со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.

«Папа мне сообщил, что <…> предлагает, чтобы в зоне спецоперации на Украине прекратились все боевые действия на две недели — на католическую и православную пасхальные недели», — рассказал он.

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Севастьянов уточнил: понтифик предлагал, чтобы с воскресенья, 9 апреля, в течение двух недель не было «вообще никаких наступлений» и все «прекратили друг в друга стрелять».

В этом году католическая церковь отметит Пасху 9 апреля, православная — через неделю, 16 апреля.

Ранее папа римский выступал за рождественское перемирие на Украине, а в 2022 году также призывал к пасхальному перемирию — не для того, чтобы «перезарядить оружие и возобновить бои», а в знак начала переговоров «о крепком мире».

Как отметил в беседе с «360» политолог и публицист Владимир Корнилов, «папа римский был бы не папой римским, если бы не призывал к этому», тем более в преддверии религиозных праздников. При этом эксперт напомнил, что Россия объявила перемирие на православное Рождество, но Украина его не придерживалась.

«В принципе я допускаю, что и сейчас мы объявим прекращение огня на время Пасхи — одностороннее, как это было на Рождество. Но, к сожалению, это совершенно не значит, что Украина будет его соблюдать. Я уверен, что она к этому не присоединится», — констатировал Корнилов.