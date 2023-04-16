Мир 16 апреля 2023, 13:35 Папа римский поздравил россиян с Пасхой Папа римский Франциск поздравил россиян с Пасхой РИА «Новости»

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Папа римский Франциск поздравил православных России со Светлой Пасхой и пожелал благословения Господа и Богородицы. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, который поддерживает переписку с понтификом.

«Всем православным братьям мои поздравления с Пасхой. Светлой и святой Пасхи всему русскому народу!» — написал папа Франциск.

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Он подчеркнул, что молится за всех православных разных национальностей, чтобы Воскресший Господь не оставлял своих детей и дал всем дар мира.

Понтифик пожелал россиянам Божьего благословения и покровительства Богоматери.

По традиции службу в храме Христа Спасителя в Москве посетили и главы российских католиков, том числе и диппредставитель папы римского в России Джованни д’Аньелло.

Ранее папа римский предложил установить перемирие на Украине на две недели в честь Пасхи.