Папа Римский поприветствовал Путина в небе над Россией

Глава католической церкви Папа Римский направил приветственную телеграмму президенту России Владимиру Путину. К российскому лидеру понтифик обратился прямо из самолета.

Послание Папы Римского Франциска было отправлено, когда он возвращался в Ватикан после визита в Японию. Об этом сообщила газета «Известия».

В службе печати Святого престола заметили, что понтифик «сердечно приветствовал» Путина в небе над Россией, рассказав, что летит в Рим из Таиланда и Японии.

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«Заверяю вас, что молюсь за вас и весь народ Российской Федерации», — указал в телеграмме Папа Римский.

Он также пожелал главе государства и всей стране «божьего благословения, мира и радости», уточнил ТАСС.

Послания главам государств, над которыми пролегает маршрут папского самолета, стали уже традицией. Большую часть воздушного пути из Токио в Рим Франциск провел в российском воздушном пространстве.

В Японии Папа Римский встретился с императором Нарухито в его дворце. Их беседа длилась около 20 минут.