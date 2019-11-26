  • Папа Римский поприветствовал Путина в небе над Россией

    26 ноября 2019, 08:26

    Александра Ломейко

    Глава католической церкви Папа Римский направил приветственную телеграмму президенту России Владимиру Путину. К российскому лидеру понтифик обратился прямо из самолета.
    Папа Римский поприветствовал Путина в небе над Россией

    Послание Папы Римского Франциска было отправлено, когда он возвращался в Ватикан после визита в Японию. Об этом сообщила газета «Известия».

    В службе печати Святого престола заметили, что понтифик «сердечно приветствовал» Путина в небе над Россией, рассказав, что летит в Рим из Таиланда и Японии.

    Папа Римский встретился с императором Японии

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    «Заверяю вас, что молюсь за вас и весь народ Российской Федерации», — указал в телеграмме Папа Римский.

    Он также пожелал главе государства и всей стране «божьего благословения, мира и радости», уточнил ТАСС.

    Послания главам государств, над которыми пролегает маршрут папского самолета, стали уже традицией. Большую часть воздушного пути из Токио в Рим Франциск провел в российском воздушном пространстве.

    В Японии Папа Римский встретился с императором Нарухито в его дворце. Их беседа длилась около 20 минут.